Гвардиола быстрее всех в истории выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов

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Ответный полуфинальный матч против мадридского «Реала» (4:0) позволил 52-летнему испанскому специалисту стать третьим тренером, достигшим этой отметки. Выше него располагаются лишь тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти (107 матчей) и бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (102 матча).

При этом Гвардиола, в отличие от лидеров рейтинга, имеет наилучший процент побед. Он одержал 100 побед в 158 матчах (63,3%), в то время как у Анчелотти выиграл 107 игр из 191 (56,0%), а Фергюсон — 102 матча из 190 (53,7%).

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Решающая игра турнира состоится 10 июня в Стамбуле.