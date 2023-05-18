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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-директор «Реала»: Можно говорить о завершении цикла

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович считает, что чемпионский цикл команды завершился и ей нужно задуматься о перестройке состава. Об этом сообщает издание AS.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Минувшем вечером мадридский «Реал» уступил «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетил из турнира.

«Думаю, что мы можем однозначно говорить о завершении цикла. Команда в ее текущем формате подарила нам много радости за последние 10 лет. Ей удалось выиграть все, что можно было выиграть. Этот “Реал” выиграл пять титулов Лиги чемпионов, три из которых — подряд. Все это прекрасно. Но матч с “Манчестер Сити” показал, что “Реал” должен думать о будущем. “Реал” не сыграл хорошо. Соперник был намного лучше. Мы все видели это. Теперь нужно строить планы на лето и на будущее.

Мне кажется, что Карло Анчелотти будет довольно сложно остаться в “Реале”. Лично я хотел бы, что он продолжил тренировать “Реал” в следующем сезоне. Но немного понимая, как мыслят люди, принимающие решения в Мадриде, сделать это будет сложно. Если вы доверяете тренеру, то скажите, что Анчелотти остается — и точка», — сказал Миятович.

«Реал» является самым успешным клубом в истории Лиги чемпионов. На его счету 14 побед, включая пять побед за последние десять лет — в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 году.

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