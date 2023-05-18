Экс-директор «Реала»: Можно говорить о завершении цикла

«Думаю, что мы можем однозначно говорить о завершении цикла. Команда в ее текущем формате подарила нам много радости за последние 10 лет. Ей удалось выиграть все, что можно было выиграть. Этот “Реал” выиграл пять титулов Лиги чемпионов, три из которых — подряд. Все это прекрасно. Но матч с “Манчестер Сити” показал, что “Реал” должен думать о будущем. “Реал” не сыграл хорошо. Соперник был намного лучше. Мы все видели это. Теперь нужно строить планы на лето и на будущее.



Мне кажется, что Карло Анчелотти будет довольно сложно остаться в “Реале”. Лично я хотел бы, что он продолжил тренировать “Реал” в следующем сезоне. Но немного понимая, как мыслят люди, принимающие решения в Мадриде, сделать это будет сложно. Если вы доверяете тренеру, то скажите, что Анчелотти остается — и точка», — сказал Миятович.