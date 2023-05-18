Куртуа играл с травмой против «Манчестер Сити»
В важнейшей игре Лиги чемпионов бельгийский вратарь «Реала» вышел на поле с разрывом трицепса.
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В важнейшей игре Лиги чемпионов бельгийский вратарь «Реала» вышел на поле с разрывом трицепса.
Согласно сведениям источника, в матче чемпионата Испании с «Хетафе», который состоялся на минувших выходных, Куртуа получил небольшой разрыв трицепса. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе на ответную полуфинальную игру Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Куртуа в этом матче пропустил четыре гола. «Реал» проиграл 0−4.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023, где встретится с миланским «Интером». Решающий матч турнира состоится в Стамбуле 10 июня.