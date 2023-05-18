Куртуа играл с травмой против «Манчестер Сити»

Согласно сведениям источника, в матче чемпионата Испании с «Хетафе», который состоялся на минувших выходных, Куртуа получил небольшой разрыв трицепса. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе на ответную полуфинальную игру Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Куртуа в этом матче пропустил четыре гола. «Реал» проиграл 0−4.