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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Игорь Колыванов назвал игру «Реала» позорищем

Бывший игрок сборной России поделился впечатлениями о просмотре полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Игорь Колыванов раскритиковал «Реал» за качество игры в гостях против «Манчестер Сити»:

«Сумасшедшая игра? Да позорище вообще. “Реал” совсем не играл, даже смотреть было неинтересно, его вынесли в одну калитку. Команды из второй десятки английского чемпионата не играют так, как “Реал” вчера. И Модрич физически не готов, и Кроос, и Бензема — они всю середину поля провалили, их как котят возили рылом».

В качестве игрока Игорь Колыванов провел карьеру за московское «Динамо», итальянские «Фоджу» и «Болонью».

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 2:0
Реал
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