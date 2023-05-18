Игорь Колыванов назвал игру «Реала» позорищем

«Сумасшедшая игра? Да позорище вообще. “Реал” совсем не играл, даже смотреть было неинтересно, его вынесли в одну калитку. Команды из второй десятки английского чемпионата не играют так, как “Реал” вчера. И Модрич физически не готов, и Кроос, и Бензема — они всю середину поля провалили, их как котят возили рылом».