Игорь Колыванов назвал игру «Реала» позорищем
Бывший игрок сборной России поделился впечатлениями о просмотре полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Бывший игрок сборной России поделился впечатлениями о просмотре полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
Игорь Колыванов раскритиковал «Реал» за качество игры в гостях против «Манчестер Сити»:
«Сумасшедшая игра? Да позорище вообще. “Реал” совсем не играл, даже смотреть было неинтересно, его вынесли в одну калитку. Команды из второй десятки английского чемпионата не играют так, как “Реал” вчера. И Модрич физически не готов, и Кроос, и Бензема — они всю середину поля провалили, их как котят возили рылом».
В качестве игрока Игорь Колыванов провел карьеру за московское «Динамо», итальянские «Фоджу» и «Болонью».