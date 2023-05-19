Куртуа получил оценку 10 баллов за 0:4 с «Ман Сити»
Испанское издание Marca выставило игрокам мадридского «Реала» оценки за ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4).
Испанское издание Marca выставило игрокам мадридского «Реала» оценки за ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4).
Наивысшую оценку среди игроков мадридского клуба получил Тибо Куртуа — 10 баллов из 10. 31-летний бельгиец во время матча совершил четыре сэйва.
«Если бы не его невероятные сэйвы после ударов Холанда, “Манчестер Сити” легко забил бы шесть или семь голов», — отметило издание.
Среди полевых игроков наибольшие оценки были выставлены защитнику Дани Карвахаль и полузащитнику Тони Кроосу, которые получили по пять баллов. Остальные игроки стартового состава по четыре балла.
Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на четыре балла.
«Реал» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за последние 14 лет. Мадридский клуб является действующим победителем турнира.