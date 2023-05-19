Куртуа получил оценку 10 баллов за 0:4 с «Ман Сити»

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Наивысшую оценку среди игроков мадридского клуба получил Тибо Куртуа — 10 баллов из 10. 31-летний бельгиец во время матча совершил четыре сэйва.

«Если бы не его невероятные сэйвы после ударов Холанда, “Манчестер Сити” легко забил бы шесть или семь голов», — отметило издание.

Среди полевых игроков наибольшие оценки были выставлены защитнику Дани Карвахаль и полузащитнику Тони Кроосу, которые получили по пять баллов. Остальные игроки стартового состава по четыре балла.

Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на четыре балла.