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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Куртуа получил оценку 10 баллов за 0:4 с «Ман Сити»

Испанское издание Marca выставило игрокам мадридского «Реала» оценки за ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:4).

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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11
фотографий

Наивысшую оценку среди игроков мадридского клуба получил Тибо Куртуа — 10 баллов из 10. 31-летний бельгиец во время матча совершил четыре сэйва.

«Если бы не его невероятные сэйвы после ударов Холанда, “Манчестер Сити” легко забил бы шесть или семь голов», — отметило издание.

Среди полевых игроков наибольшие оценки были выставлены защитнику Дани Карвахаль и полузащитнику Тони Кроосу, которые получили по пять баллов. Остальные игроки стартового состава по четыре балла.

Работа главного тренера «Реала» Карло Анчелотти оценена на четыре балла.

«Реал» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за последние 14 лет. Мадридский клуб является действующим победителем турнира.

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 2:0
Реал
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