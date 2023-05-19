Итальянские клубы вышли в финал всех трех еврокубков

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«Интер» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, который пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Миланцы сыграют в финале главного турнира Старого Света впервые с 2010 года. По ходу плей-офф подопечные Симоне Индзаги оказались сильнее «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфики» (2:0, 3:3) и «Милана» (2:0, 1:0).

31 мая на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште «Рома» поборется с «Севильей» за победу в Лиге Европы. Для подопечных Жозе Моуриньо победа в финале может принести им второй еврокубковый трофей подряд. В плей-офф римляне прошли «Ред Булл Зальцбург» (0:1, 2:0), «Реал Сосьедад» (2:0, 0:0), «Фейеноорд» (0:1, 4:1) и «Байер» (1:0, 0:0).

7 мая на стадионе «Фортуна Арена» в Праге «Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом» в финальном матче Лиги Конференций. Победа в этом матче может принести «фиалкам» первый еврокубковый трофей в истории. На пути к финалу подопечные Винченцо Итальяно прошли «Брагу» (4:0, 3:2), «Сивасспор» (1:0, 4:1), «Лех» (4:1, 2:3) и «Базель» (1:2, 3:1).