Гвардиола рассказал, почему Де Брейне сказал ему «заткнуться»

«Манчестер Сити» в среду разгромил команду «Реал Мадрид» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира, где сыграет с итальянским «Интером». Во втором тайме Де Брейне резко ответил на замечание Гвардиолы, крикнув тому «заткнись, заткнись».

«При счете 2:0 мы сильно торопились. Сразу после перерыва (Илкай) Гюндоган потерял мяч, Кевин сделал три передачи, которые были не нужны. Мы много суетились, когда нужно было делать наоборот — держать мяч, разворачивать игру. Но это нормально. В целом мы провели необыкновенную игру», — приводит слова Гвардиолы Goal.