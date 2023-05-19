Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
18.05
АЗ
Вест Хэм Юнайтед
01
Все события
12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола рассказал, почему Де Брейне сказал ему «заткнуться»

Тренер назвал спешку причиной грубости футболиста в свой адрес.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал чрезмерную спешку причиной грубости в свой адрес со стороны футболиста Кевина Де Брейне.

«Манчестер Сити» в среду разгромил команду «Реал Мадрид» со счетом 4:0 и вышел в финал турнира, где сыграет с итальянским «Интером». Во втором тайме Де Брейне резко ответил на замечание Гвардиолы, крикнув тому «заткнись, заткнись».

«При счете 2:0 мы сильно торопились. Сразу после перерыва (Илкай) Гюндоган потерял мяч, Кевин сделал три передачи, которые были не нужны. Мы много суетились, когда нужно было делать наоборот — держать мяч, разворачивать игру. Но это нормально. В целом мы провели необыкновенную игру», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На ЧМ-2023 болельщика заставили снять футболку с надписью «Россия»
У футболиста Димитри Пайета угнали машину
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь