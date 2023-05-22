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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Финальный матч Лиги чемпионов будет судить Марциняк

Польская бригада арбитров назначена на матч.

Манчестер Сити
ИнтерЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Польский судья Шимон Марциняк будет главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча пройдет 10 июня на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Марциняку будут помогать обслуживать матч его соотечественники лайнсмены Павел Соколицкий и Томаш Листкевич. Резервным арбитром матча назначен румын Иштван Ковач, а резервным помощником арбитра — его соотечественник Василе Флорин Маринеску.

Главным ответственным за работу системы видеопомощи судьям (VAR) назначен поляк Томаш Квятковский, ему будут ассистировать соотечественник Бартош Франковский и немец Марко Фриц.

Для 42-летнего Марциняка это будет первый финал Лиги чемпионов в карьере. В декабре 2022 года Шимон был главным арбитром финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

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