Финальный матч Лиги чемпионов будет судить Марциняк
Польская бригада арбитров назначена на матч.
Польская бригада арбитров назначена на матч.
Польский судья Шимон Марциняк будет главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встреча пройдет 10 июня на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Марциняку будут помогать обслуживать матч его соотечественники лайнсмены Павел Соколицкий и Томаш Листкевич. Резервным арбитром матча назначен румын Иштван Ковач, а резервным помощником арбитра — его соотечественник Василе Флорин Маринеску.
Главным ответственным за работу системы видеопомощи судьям (VAR) назначен поляк Томаш Квятковский, ему будут ассистировать соотечественник Бартош Франковский и немец Марко Фриц.
Для 42-летнего Марциняка это будет первый финал Лиги чемпионов в карьере. В декабре 2022 года Шимон был главным арбитром финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.