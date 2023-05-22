Финальный матч Лиги чемпионов будет судить Марциняк

Польский судья Шимон Марциняк будет главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча пройдет 10 июня на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Марциняку будут помогать обслуживать матч его соотечественники лайнсмены Павел Соколицкий и Томаш Листкевич. Резервным арбитром матча назначен румын Иштван Ковач, а резервным помощником арбитра — его соотечественник Василе Флорин Маринеску.

Главным ответственным за работу системы видеопомощи судьям (VAR) назначен поляк Томаш Квятковский, ему будут ассистировать соотечественник Бартош Франковский и немец Марко Фриц.