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17:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Зенита» Сергей Семак дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сделал прогноз на финал Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Я за “Манчестер Сити”, начиная с эпохи Гвардиолы. И, конечно, хочу, чтобы он выиграл Лигу чемпионов.

Команда демонстрирует прекрасный атакующий футбол. Очень качественный. Думаю, многим такой стиль по душе. Надеюсь, что «Ман Сити» победит, пусть и с минимальным преимуществом. Учитывая, что соперник — «Интер», который будет обороняться и ждать своего шанса на контратаке или стандарта, а результат при этом зависит от одного матча.

Хотя, я не понимаю, почему бы и финал не сделать из двух встреч, если так играются четвертьфиналы и полуфиналы. Тем более, правило гостевого гола уже отменили. Мне кажется, для болельщиков и всех нас финал Лиги чемпионов из двух матчей был бы очень интересен. Получился бы чудесный праздник«, — цитирует Семака “Матч ТВ”.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.

Лига чемпионов 2022/2023
Финал, 10.06.2023, 22:00

Манчестер Сити-Интер-
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