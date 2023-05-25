Финальный матч Лиги чемпионов может принести Турции 80 млн долларов прибыли
Гости в Стамбуле будут тратить деньги на отели, одежду и рестораны.
Гости в Стамбуле будут тратить деньги на отели, одежду и рестораны.
Финал футбольной Лиги чемпионов в Стамбуле между командами «Манчестер Сити» и «Интер» может принести турецкой экономике до 80 миллионов долларов прибыли. Гости столичного города будут больше всего тратиться на размещение в отелях, одежду и рестораны, сообщает гостелеканал TGRT Haber.
Финал состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка.
«Согласно исследованию, матч, который состоится 10 июня, принесет Турции около 80 миллионов долларов за трехдневный период с пятницы по воскресенье. Расчеты показали, что болельщики останавливались в принимающих городах в среднем на три ночи и тратили в среднем 855 евро на человека. В выходные дни финала в принимающем городе наблюдался значительный рост расходов болельщиков в секторах, связанных со спортом (магазины спортивных товаров