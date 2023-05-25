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18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Финальный матч Лиги чемпионов может принести Турции 80 млн долларов прибыли

Гости в Стамбуле будут тратить деньги на отели, одежду и рестораны.

Манчестер Сити
ИнтерЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Финал футбольной Лиги чемпионов в Стамбуле между командами «Манчестер Сити» и «Интер» может принести турецкой экономике до 80 миллионов долларов прибыли. Гости столичного города будут больше всего тратиться на размещение в отелях, одежду и рестораны, сообщает гостелеканал TGRT Haber.

Финал состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка.

«Согласно исследованию, матч, который состоится 10 июня, принесет Турции около 80 миллионов долларов за трехдневный период с пятницы по воскресенье. Расчеты показали, что болельщики останавливались в принимающих городах в среднем на три ночи и тратили в среднем 855 евро на человека. В выходные дни финала в принимающем городе наблюдался значительный рост расходов болельщиков в секторах, связанных со спортом (магазины спортивных товаров и т. д.), в то время как расходы на проживание, продукты питания и напитки также выделяются на этом фоне. Ожидается, что наибольший рост расходов будет наблюдаться в сфере размещения, одежды и ресторанов», — сообщает телеканал.

Лига чемпионов 2022/2023
Финал, 10.06.2023, 22:00

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