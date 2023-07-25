УЕФА допустил испанскую «Осасуну» до еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций допустил испанский футбольный клуб «Осасуна» до участия в Лиге конференций сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте команды.
Союз европейских футбольных ассоциаций допустил испанский футбольный клуб «Осасуна» до участия в Лиге конференций сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте команды.
«Осасуна» по итогам прошлого сезона завоевала право выступить в Лиге конференций. Но в июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении клуба по факту организации договорных матчей в сезоне-2013/14 и принял решение не допускать команду до соревнований. «Красные» подали жалобу в апелляционный комитет УЕФА, однако решение оставили в силе. После этого испанский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Разбирательство в CAS завершилось. Суд учел новые доказательства, которые предоставили испанцы, в защиту права участвовать в Лиге конференций. УЕФА пришел к выводу, что «Осасуна» стала «жертвой обстоятельств», которые произошли 10 лет назад, и высоко оценил инициативу организации пролить на них свет. УЕФА считает, что «Осасуна» может участвовать в нынешнем розыгрыше еврокубка.
В январе Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам бывших руководителей «Осасуны» по обвинению в организации договорных матчей. Согласно материалам дела, команда из Памплоны, была близка к вылету в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14. Руководство подкупило игроков «Бетиса» и «Вальядолида», чтобы те сдали матчи.