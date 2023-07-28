Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это худший показатель в истории

УЕФА на своем официальном сайте представил обновленную таблицу коэффициентов национальных федераций перед сезоном-2023/2024.

Россия в новой версии рейтинга оказалась на 25-м месте. Это худший показатель в истории.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках после 24 февраля 2022. В связи с этим Россия не набирает новых очков для таблицы коэффициентов. Сколько ещё продлится отстранение, неизвестно.