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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это худший показатель в истории

В предыдущей версии рейтинга Россия занимала 18-ю строчку.

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Источник: Reuters

УЕФА на своем официальном сайте представил обновленную таблицу коэффициентов национальных федераций перед сезоном-2023/2024.

Россия в новой версии рейтинга оказалась на 25-м месте. Это худший показатель в истории.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках после 24 февраля 2022. В связи с этим Россия не набирает новых очков для таблицы коэффициентов. Сколько ещё продлится отстранение, неизвестно.

Если Россию вернут в еврокубки через сезон при таких условиях, то чемпион страны получит право игры в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер — в первом раунде квалификации Лиги Европы, третья и четвёртая команды — во втором раунде квалификации Лиги конференций.

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