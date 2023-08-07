Прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов
В понедельник в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут 22 и 23 августа, ответные — 29 и 30 августа.
В понедельник в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут 22 и 23 августа, ответные — 29 и 30 августа.
Первая встреча третьего квалификационного раунда между «Брагой» и «Бачкой-Тополой» пройдет 8 августа в Португалии, ответная — 15 августа в Сербии. Победитель проведет первую игру раунда плей-офф на домашней арене. «Брага» в случае победы над сербской командой «Бачка-Топола» сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов с победителем встречи между греческим «Панатинаикосом» и французским «Марселем».
Итоги жеребьевки для команд пути чемпионов:
Результаты жеребьевки пути представителей лиг:
Победители противостояний выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы. За «Панатинаикос» выступает российский вратарь Юрий Лодыгин.