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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов

В понедельник в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут 22 и 23 августа, ответные — 29 и 30 августа.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Первая встреча третьего квалификационного раунда между «Брагой» и «Бачкой-Тополой» пройдет 8 августа в Португалии, ответная — 15 августа в Сербии. Победитель проведет первую игру раунда плей-офф на домашней арене. «Брага» в случае победы над сербской командой «Бачка-Топола» сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов с победителем встречи между греческим «Панатинаикосом» и французским «Марселем».

Итоги жеребьевки для команд пути чемпионов:

  • «Слован» (Братислава, Словакия)/ «Маккаби»(Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария);
  • «Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Афины, Греция)/ «Динамо» (Загреб, Хорватия);
  • «Ракув» (Польша)/ «Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания)/ «Спарта» (Прага, Чехия);
  • «Клаксвик» (Фарерские острова)/ «Молде» (Норвегия) — «Олимпия» (Словения)/ «Галатасарай» (Турция).

Результаты жеребьевки пути представителей лиг:

  • «Рейнджерс» (Шотландия)/ «Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)/ «Штурм» (Австрия);
  • «Брага» (Португалия)/ «Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция)/ «Марсель» (Франция).

Победители противостояний выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы. За «Панатинаикос» выступает российский вратарь Юрий Лодыгин.

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