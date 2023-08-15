«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» остался без Суперкубка Англии на старте сезона, но теперь у него есть второй шанс пополнить клубную коллекцию трофеев. «Горожане» прилетели в Грецию в хорошем настроении, в 1-м туре АПЛ они разгромили «Бернли» 3:0. Игра была не самого высокого качества, но команда Гвардиолы показала топовую эффективность в атаке. Холанд сделал дубль после всего 6 касаний за первый тайм, еще один гол после добивания на счету Родри. Испанец провел выдающийся матч, прерывал атаки соперников и был полезен в чужой штрафной. Единственное, в этой же игре вновь получил травму Де Брейне, а вышедший вместо него Ковачич мало обострял.

«Севилья» при всех своих финансовых проблемах сохранила золотой состав, с которым победила в Лиге Европы. Хотя разговоры о продаже Буну (вратаря хочет купить «Бавария») и Эн-Несири все еще ведутся. Но пока все в строю, и андалусийцы устремились за новым трофеем. Это настоящая кубковая команда, в таких турнирах ее нельзя недооценивать. Первый матч в Ла Лиге «Севилья» проиграла «Валенсии» 1:2. В концовке андалусийцы остались в меньшинстве и пропустили решающий гол. А так, команда Мендилибара была верна своей тактике, основные угрозы создавались за счет подач в штрафную. После одной из них как раз Эн-Несири и забил гол.

Если посмотреть на «Манчестер Сити», то прямо сейчас команда выглядит чуть слабее, чем в мае-июне, когда побеждала в АПЛ и Лиге чемпионов. Нет прямой замены ушедшим Гюндогану и Марезу, а тут еще стало известно, что Суперкубок УЕФА пропустят Де Брейне, Силва и Диаш. Креатива в атаке будет меньше, собственно, это было видно уже и по матчу с «Бернли»: два из трех голов были забиты после стандартов. У «Севильи» из потерь перед этой встречей — полузащитник Фернандо и защитники Ньянзу и Маркао.

На что ставить

Для «Сити» это первый шанс выиграть Суперкубок УЕФА, а «Севилья» поборется за трофей в 7-й (!) раз. В 2020-м испанцы играли здесь с «Баварией» и уступили той машине лишь в дополнительное время 1:2. Команда Гвардиолы дважды победила «Севилью» прошлой осенью в ЛЧ, но тогда она уже набрала ход. Сейчас же только начало сезона. К тому же Мендилибар в то время еще не работал в «Севилье». Испанский тренер предложит сопернику плотную борьбу, его игроки умеют грамотно фолить, это может заставить нервничать англичан. Букмекеры ждут здесь много голов, но «Ман Сити» редко пропускает, да и «Севилья» умеет играть цепко. К тому же последний раз больше 2 мячей в основное время в Суперкубках УЕФА забивали в 2018 году. На сайте и в приложении БК Olimpbet на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2,22. А в плане исхода интересно смотрится такой вариант: «Севилья» не проиграет в основное время за 3,16.

Андрей Санталов

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