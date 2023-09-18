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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Эта история будет недолгой». Президент УЕФА — о Саудовской Аравии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал отток сильных игроков из европейских топ-клубов в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал N1.

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Источник: Reuters

«Я думаю, что эта история с Саудовской Аравией будет относительно короткой. Я много раз говорил, что, на мой взгляд, это неправильный подход к развитию футбола. Привозя футболистов, которые практически завершили карьеру в Европе, вы просто не развиваете футбол. Китай сделал то же самое несколько лет назад, но их сборная до сих пор не сумела пройти квалификацию на чемпионат мира. Так что я не обращаю внимания на Саудовскую Аравию в наших действиях.

В каком-то смысле мы действительно можем говорить о другом уровне по сравнению с Китаем, по крайней мере в том, что касается футболистов. Однако уровень денежных сумм не сильно отличается. Карлос Тевес, который был очень великим футболистом, уже имел контракт на $ 100 млн в Китае. Сегодня цифры, вероятно, немного выше, но я не вижу молодых знаменитостей, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, заинтересованных в поездке в Саудовскую Аравию», — сказал Чеферин.

В летнее трансферное окно саудовская Про-лига стала второй в мире по общей сумме затрат на трансферы, потратив на новых игроков 956,9 млн евро. Лидером по стала английская Премьер-лига, клубы которой суммарно потратили на летние переходы 2,8 млрд евро.

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 Чеферин: Мы много дискутируем с Еврокомиссией о потолке зарплат
«Эта история будет недолгой». Президент УЕФА — о Саудовской Аравии
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