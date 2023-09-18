Гвардиола заявил, что целью «Ман Сити» в ЛЧ является выход из группы

«Каждый сезон начинается с первой игры, и всегда цель — выиграть ее, выйти из группы, пройти дальше и попытаться выиграть Лигу Чемпионов. Ничего не меняется по сравнению с тем, что было раньше, когда мы ее не выигрывали, или сейчас, когда мы выиграли ее в прошлом сезоне, ничего не меняется.



Нет более приоритетной задачи, чем завтрашний матч с “Црвеной Звездой”, все зависит от нашего выступления и уровня игры. Конечно, мы невероятно рады попытаться защитить титул, но в этом соревновании нельзя допускать много ошибок», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.