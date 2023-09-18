Гвардиола заявил, что целью «Ман Сити» в ЛЧ является выход из группы
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что целью его команды в Лиге чемпионов является выход из группы.
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что целью его команды в Лиге чемпионов является выход из группы.
Гвардиола отметил, что ничего не меняется, даже несмотря на то, что «Сити» действующий обладатель трофея.
«Каждый сезон начинается с первой игры, и всегда цель — выиграть ее, выйти из группы, пройти дальше и попытаться выиграть Лигу Чемпионов. Ничего не меняется по сравнению с тем, что было раньше, когда мы ее не выигрывали, или сейчас, когда мы выиграли ее в прошлом сезоне, ничего не меняется.
Нет более приоритетной задачи, чем завтрашний матч с “Црвеной Звездой”, все зависит от нашего выступления и уровня игры. Конечно, мы невероятно рады попытаться защитить титул, но в этом соревновании нельзя допускать много ошибок», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.
На групповом этапе Лиги чемпионов действующие победители турнира из Манчестера встретятся с сербской «Црвеной Звездой», немецким клубом «РБ Лейпциг», с которым встречались в предыдущем розыгрыше, и чемпионом Швейцарии «Янг Бойз».