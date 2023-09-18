Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Тюмень
Родина
02
Футбол. Первая лига
18:30
Динамо Мх
Алания
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ноттингем Форест
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Жирона
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
30.08
АЕК
Антверпен
12
30.08
Копенгаген
Ракув
11
30.08
ПСВ
Рейнджерс
51
29.08
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
30
29.08
Галатасарай
Мольде
21
29.08
Панатинаикос
Брага
01
23.08
Маккаби Хайфа
Янг Бойз
00
23.08
Мольде
Галатасарай
23
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола заявил, что целью «Ман Сити» в ЛЧ является выход из группы

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что целью его команды в Лиге чемпионов является выход из группы.

Манчестер Сити
Црвена ЗвездаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Гвардиола отметил, что ничего не меняется, даже несмотря на то, что «Сити» действующий обладатель трофея.

«Каждый сезон начинается с первой игры, и всегда цель — выиграть ее, выйти из группы, пройти дальше и попытаться выиграть Лигу Чемпионов. Ничего не меняется по сравнению с тем, что было раньше, когда мы ее не выигрывали, или сейчас, когда мы выиграли ее в прошлом сезоне, ничего не меняется.

Нет более приоритетной задачи, чем завтрашний матч с “Црвеной Звездой”, все зависит от нашего выступления и уровня игры. Конечно, мы невероятно рады попытаться защитить титул, но в этом соревновании нельзя допускать много ошибок», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

На групповом этапе Лиги чемпионов действующие победители турнира из Манчестера встретятся с сербской «Црвеной Звездой», немецким клубом «РБ Лейпциг», с которым встречались в предыдущем розыгрыше, и чемпионом Швейцарии «Янг Бойз».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карпин объяснил свой совет российским футболистам уезжать из РПЛ в...
Гвардиола заявил, что целью «Ман Сити» в ЛЧ является выход из группы
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь