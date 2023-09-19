Болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ в Милане

Инцидент произошел в понедельник вечером. Пострадавший, 58-летний Эдди Маккей, гулял со своим сыном и другом по Милану, когда на них напала группа из семи-восьми человек в балаклавах. Маккея после получения ранения доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии.

«Состояние моего отца стабильно, он находится в легком шоке. Он очень расстроен тем, что пропустит матч. Он просто хочет, чтобы все остальные болельщики “Ньюкасла” знали об этом инциденте и были внимательны и осторожны. С моим братом все в порядке, но он в шоке от того, что такое случилось с нашим отцом», — сообщила Рэйчел Маккей, дочь пострадавшего.

Отмечается, что полиция пока не может назвать причины нападения, а также было ли оно совершено по футбольным причинам.