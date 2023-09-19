Болельщик «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем ЛЧ в Милане
Болельщик футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» получил ножевое ранение перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана», сообщает Sky Sports.
Болельщик футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» получил ножевое ранение перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана», сообщает Sky Sports.
Инцидент произошел в понедельник вечером. Пострадавший, 58-летний Эдди Маккей, гулял со своим сыном и другом по Милану, когда на них напала группа из семи-восьми человек в балаклавах. Маккея после получения ранения доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии.
«Состояние моего отца стабильно, он находится в легком шоке. Он очень расстроен тем, что пропустит матч. Он просто хочет, чтобы все остальные болельщики “Ньюкасла” знали об этом инциденте и были внимательны и осторожны. С моим братом все в порядке, но он в шоке от того, что такое случилось с нашим отцом», — сообщила Рэйчел Маккей, дочь пострадавшего.
Отмечается, что полиция пока не может назвать причины нападения, а также было ли оно совершено по футбольным причинам.
«Ньюкасл» во вторник, 19 сентября, проведет свой первый за 20 лет матч Лиги чемпионов. Английская команда попала в группу F, в которой помимо «Милана» их соперниками будут французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».