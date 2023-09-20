Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Кубок России
15:00
Урал
Локомотив
Футбол. Кубок России
17:15
Рубин
Ростов
Футбол. Кубок России
17:15
Ахмат
Зенит
Футбол. Еврокубки
19:45
Галатасарай
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:45
Реал
Унион Б
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ланс
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал Сосьедад
Интер
Футбол. Еврокубки
19.09
Фейеноорд
Селтик
20
Футбол. Еврокубки
19.09
Лацио
Атлетико
11
Футбол. Еврокубки
19.09
ПСЖ
Боруссия Д
20
Футбол. Еврокубки
19.09
Манчестер Сити
Црвена Звезда
31
Футбол. Еврокубки
19.09
Барселона
Антверпен
50
Футбол. Еврокубки
19.09
Шахтер
Порту
13
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
19.09
Фейеноорд
Селтик
20
19.09
Лацио
Атлетико
11
19.09
ПСЖ
Боруссия Д
20
19.09
Манчестер Сити
Црвена Звезда
31
19.09
Барселона
Антверпен
50
19.09
Шахтер
Порту
13
19.09
Милан
Ньюкасл Юнайтед
00
19.09
Янг Бойз
РБ Лейпциг
13
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Голкипер с русскими корнями забил первый за 14 лет вратарский гол в ЛЧ

Вратарь «Лацио» Иван Проведель стал первым за 14 лет вратарем, которому удалось забить в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports.

Лацио
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

29-летний голкипер сравнял счет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1), замкнув головой навес Луиса Альберто на 95-й минуте матча. Сразу после этого словенский судья Славко Винчич дал финальный свисток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проведель стал четвертым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться забитым мячом. Последний раз в истории турнира вратарь забивал в декабре 2009 года. Тогда вратарь «Стандарта» Синан Болат замкнул головой подачу со штрафного и принес своей команде ничью в матче с «АЗ Алкмар» (1:1). Еще два вратаря забивали в Лиге чемпионов с пенальти — дважды Димитар Иванков («Левски», 2000) и трижды Ханс-Йорг Бутт («Гамбург», 2000; «Байер», 2002; «Бавария», 2009).

Примечательно, что для Проведеля этот матч был дебютным в Лиге чемпионов. Ранее в своей вратарской карьере он уже отличался забитым мячом — в феврале 2020 года Проведель забил головой в Серии Б, выступая за клуб «Юве Стабия».

Иван Проведель имеет российские корни. Он родился в Италии в семье русской и итальянца, и владеет русским языком.

Лацио
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная России может в октябре сыграть со сборной Кении
Голкипер с русскими корнями забил первый за 14 лет вратарский гол в ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь