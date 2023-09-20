Голкипер с русскими корнями забил первый за 14 лет вратарский гол в ЛЧ
Вратарь «Лацио» Иван Проведель стал первым за 14 лет вратарем, которому удалось забить в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports.
Вратарь «Лацио» Иван Проведель стал первым за 14 лет вратарем, которому удалось забить в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports.
29-летний голкипер сравнял счет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1), замкнув головой навес Луиса Альберто на 95-й минуте матча. Сразу после этого словенский судья Славко Винчич дал финальный свисток.
Проведель стал четвертым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться забитым мячом. Последний раз в истории турнира вратарь забивал в декабре 2009 года. Тогда вратарь «Стандарта» Синан Болат замкнул головой подачу со штрафного и принес своей команде ничью в матче с «АЗ Алкмар» (1:1). Еще два вратаря забивали в Лиге чемпионов с пенальти — дважды Димитар Иванков («Левски», 2000) и трижды Ханс-Йорг Бутт («Гамбург», 2000; «Байер», 2002; «Бавария», 2009).
Примечательно, что для Проведеля этот матч был дебютным в Лиге чемпионов. Ранее в своей вратарской карьере он уже отличался забитым мячом — в феврале 2020 года Проведель забил головой в Серии Б, выступая за клуб «Юве Стабия».
Иван Проведель имеет российские корни. Он родился в Италии в семье русской и итальянца, и владеет русским языком.