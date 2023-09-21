Вратарь «Ман Юнайтед» взял на себя вину за поражение от «Баварии»

«Это непросто. Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас и для меня. Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.



Мне нужно извлечь из этого урок и стать сильнее. Мне понравилось, как команда возвращалась в этот матч. Мне нужно многое доказать. Мой старт в “Манчестер Юнайтед” получился не таким хорошим, как я хотел. Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции. Трудное время для нас. Но мы должны быть вместе и усердно работать», — сказал Онана.