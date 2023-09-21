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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Ман Юнайтед» взял на себя вину за поражение от «Баварии»

Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана взял на себя вину за поражение от «Баварии» (3:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает BBC.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

«Это непросто. Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас и для меня. Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.

Мне нужно извлечь из этого урок и стать сильнее. Мне понравилось, как команда возвращалась в этот матч. Мне нужно многое доказать. Мой старт в “Манчестер Юнайтед” получился не таким хорошим, как я хотел. Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции. Трудное время для нас. Но мы должны быть вместе и усердно работать», — сказал Онана.

На 28-й минуте матча Онана не смог отразить удар низом от Лероя Сане. Мяч от его рук залетел в сетку ворот «Юнайтед».

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Интера» за 52,5 млн евро. В первых шести матчах за манкунианцев 28-летний вратарь пропустил 12 мячей.

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Бавария
4:3
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
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