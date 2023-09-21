Вратарь «Ман Юнайтед» взял на себя вину за поражение от «Баварии»
Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана взял на себя вину за поражение от «Баварии» (3:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает BBC.
Камерунский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана взял на себя вину за поражение от «Баварии» (3:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает BBC.
«Это непросто. Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас и для меня. Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.
Мне нужно извлечь из этого урок и стать сильнее. Мне понравилось, как команда возвращалась в этот матч. Мне нужно многое доказать. Мой старт в “Манчестер Юнайтед” получился не таким хорошим, как я хотел. Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции. Трудное время для нас. Но мы должны быть вместе и усердно работать», — сказал Онана.
На 28-й минуте матча Онана не смог отразить удар низом от Лероя Сане. Мяч от его рук залетел в сетку ворот «Юнайтед».
Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Интера» за 52,5 млн евро. В первых шести матчах за манкунианцев 28-летний вратарь пропустил 12 мячей.