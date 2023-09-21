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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ман Юнайтед» впервые за 45 лет пропустил три гола в трех матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Баварии» (3:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов и отметился сразу двумя достижениями со знаком минус.

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Источник: Reuters

Для манкунианцев эта игра стала третьей подряд, в которой они пропустили не менее трех мячей. Ранее в чемпионате Англии они уступил «Брайтону» (1:3) и «Арсеналу» (1:3). Последний раз такая серия у «Юнайтед» была в сезоне-1978/79. Тогда «красные дьяволы» проиграли «Болтону» (0:3), «Ливерпулю» (0:3) и «Вест Бромвичу» (3:5).

Кроме того, манкунианцы потерпели четвертое поражение в шести стартовых матчах этого сезона. Последний раз подобное случалось с клубом в 1986 году при Роне Аткинсоне, которого спустя пару месяцев в команде сменил легендарный Алекс Фергюсон.

Следующий матч «Ман Юнайтед» проведет в субботу, 23 сентября, на выезде против «Бернли».

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Бавария
4:3
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
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