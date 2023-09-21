«Ман Юнайтед» впервые за 45 лет пропустил три гола в трех матчах подряд

Для манкунианцев эта игра стала третьей подряд, в которой они пропустили не менее трех мячей. Ранее в чемпионате Англии они уступил «Брайтону» (1:3) и «Арсеналу» (1:3). Последний раз такая серия у «Юнайтед» была в сезоне-1978/79. Тогда «красные дьяволы» проиграли «Болтону» (0:3), «Ливерпулю» (0:3) и «Вест Бромвичу» (3:5).