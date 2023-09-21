«Ман Юнайтед» впервые за 45 лет пропустил три гола в трех матчах подряд
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Баварии» (3:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов и отметился сразу двумя достижениями со знаком минус.
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Баварии» (3:4) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов и отметился сразу двумя достижениями со знаком минус.
Для манкунианцев эта игра стала третьей подряд, в которой они пропустили не менее трех мячей. Ранее в чемпионате Англии они уступил «Брайтону» (1:3) и «Арсеналу» (1:3). Последний раз такая серия у «Юнайтед» была в сезоне-1978/79. Тогда «красные дьяволы» проиграли «Болтону» (0:3), «Ливерпулю» (0:3) и «Вест Бромвичу» (3:5).
Кроме того, манкунианцы потерпели четвертое поражение в шести стартовых матчах этого сезона. Последний раз подобное случалось с клубом в 1986 году при Роне Аткинсоне, которого спустя пару месяцев в команде сменил легендарный Алекс Фергюсон.
Следующий матч «Ман Юнайтед» проведет в субботу, 23 сентября, на выезде против «Бернли».