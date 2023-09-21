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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Проведеля номинировали на звание лучшего в первом туре ЛЧ

Гол голкипера футбольного клуба «Лацио» Ивана Проведеля номинирован на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

Лацио
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Итальянский голкипер с российскими корнями отличился в домашнем матче против мадридского «Атлетико» и спас команду от поражения. На пятой добавленной ко второму тайму минуте встречи Проведель пришел в чужую штрафную во время углового и забил мяч головой после подачи с левого фланга. Матч завершился вничью 1:1.

Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Ранее это сделал вратарь бельгийского «Стандарда» Синан Болат в матче группового этапа против нидерландского АЗ в 2009 году.

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста — русская. Дед Проведеля дружил с Львом Яшиным — единственным вратарем в истории, получившим награду «Золотой мяч».

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