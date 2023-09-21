Гол Проведеля номинировали на звание лучшего в первом туре ЛЧ

Итальянский голкипер с российскими корнями отличился в домашнем матче против мадридского «Атлетико» и спас команду от поражения. На пятой добавленной ко второму тайму минуте встречи Проведель пришел в чужую штрафную во время углового и забил мяч головой после подачи с левого фланга. Матч завершился вничью 1:1.