Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов

Ранее Захарян переболел коронавирусом, из-за этого россиянин пропустил три матча чемпионата Испании.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе. За новый клуб он провел три матча. Футболист также вошел в заявку команды на предыдущую игру Лиги чемпионов против итальянского «Интера», но остался в запасе, тогда команды сыграли вничью 1:1.
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» пройдет 3 октября. В розыгрыше Лиге чемпионов испанский и австрийский клубы находятся в группе D, вместе с «Интером» и «Бенфикой».