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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов

Полузащитник футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в заявку команды на матч Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга», сообщается в аккаунте испанской команды в одной из соцсетей.

Реал Сосьедад
ЗальцбургЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее Захарян переболел коронавирусом, из-за этого россиянин пропустил три матча чемпионата Испании.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе. За новый клуб он провел три матча. Футболист также вошел в заявку команды на предыдущую игру Лиги чемпионов против итальянского «Интера», но остался в запасе, тогда команды сыграли вничью 1:1.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» пройдет 3 октября. В розыгрыше Лиге чемпионов испанский и австрийский клубы находятся в группе D, вместе с «Интером» и «Бенфикой».

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 Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов
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