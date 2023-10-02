Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе. За новый клуб он провел три матча. Футболист также вошел в заявку команды на предыдущую игру Лиги чемпионов против итальянского «Интера», но остался в запасе, тогда команды сыграли вничью 1:1.