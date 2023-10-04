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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Тен Хаг прокомментировал очередное поражение «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:3). Об этом сообщает BBC.

Манчестер Юнайтед
ГалатасарайЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд». Манкунианцы по ходу игры лидировали в счете благодаря дублю Расмуса Хейлунна (17', 67'), но в итоге не смогли добиться даже ничьей. В составе турецкой команды отличились Вильфрид Заа (23'), Мухаммед Актюркоглу (71') и Мауро Икарди (81').

«Ментальные ошибки, которые мы совершаем, совершенно недопустимы на таком уровне — за такое обязательно накажут. Это трудно контролировать, но мы всей командой несём ответственность за это. Мы дважды вели в счете и контролировали ход игры, но все упустили. Конечно, мы ждем от себя большего», — сказал тен Хааг после матча.

Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало уже пятым за последний месяц. Подопечные тен Хаага смогли обыграть лишь «Бернли» (1:0) в чемпионате Англии и «Кристал Пэлас» (3:0) в Кубке Английской лиге. Манкунианцы показывают свой худший старт с 1986 года, проиграв на старте сезона шесть матчей из десяти.

После двух туров «Ман Юнайтед» не имеет в своем активе набранных очков и занимает последнее место в группе A. Выше располагаются «Бавария» (6), «Галатасарай» (4) и «Копенгаген» (1).

Манчестер Юнайтед
2:3
Первый тайм: 1:1
Галатасарай
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