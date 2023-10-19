УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

«После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Израильской футбольной ассоциации и клубам «Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) были предложены альтернативные стадионы за пределами страны для проведения своих домашних матчей в еврокубках, которые будут использоваться до тех пор, пока это решение остается в силе.

Таким образом, матчи израильских клубов в Лиге Европы и Лиге конференций состоятся на нейтральных полях.