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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

Об отмене матчей сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Reuters

«После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Израильской футбольной ассоциации и клубам «Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) были предложены альтернативные стадионы за пределами страны для проведения своих домашних матчей в еврокубках, которые будут использоваться до тех пор, пока это решение остается в силе.
Таким образом, матчи израильских клубов в Лиге Европы и Лиге конференций состоятся на нейтральных полях.

Матч группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» (Испания) — «Маккаби» (Хайфа) и матч Лиги конференций «Маккаби» (Тель-Авив) — «Заря» (Украина), которые были намечены на 26 октября, перенесены на 6 декабря и 25 ноября, соответственно.

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