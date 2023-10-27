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17:26 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА назвал лучшего игрока 3-го тура Лиги чемпионов

Бразильский нападающий «Порту» Эванилсон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

ПортуЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Во встрече третьего тура против бельгийского «Антверпена» Эванилсон сделал хет-трик. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Порту».

Также на награду претендовали Габриэль Жезус («Арсенал»), Сантьяго Хименес («Фейенорд») и Давид Раум («Лейпциг»).

24-летний Эванилсон — воспитанник «Флуминенсе». Футболист играет за «Порту» с 2020 года.

В Лиге Европы лучшим игроком недели стал полузащитник немецкого «Фрайбурга» Винченцо Грифо, который также оформил хет-трик в матче с сербской «Бачкой-Тополой». В голосовании он обошел Флориана Вирца («Байер»), Райана Гравенберха («Ливерпуль») и Магнуса Эйкрема («Мольде»).

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