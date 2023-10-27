УЕФА назвал лучшего игрока 3-го тура Лиги чемпионов

Во встрече третьего тура против бельгийского «Антверпена» Эванилсон сделал хет-трик. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Порту».

Также на награду претендовали Габриэль Жезус («Арсенал»), Сантьяго Хименес («Фейенорд») и Давид Раум («Лейпциг»).

24-летний Эванилсон — воспитанник «Флуминенсе». Футболист играет за «Порту» с 2020 года.