Болельщики «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем ЛЧ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e93158b2d10f543d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239706" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября в районе Навилья в Милане. Фанаты «Милана» использовали петарды и дымовые шашки. Также, они бросали в болельщиков «ПСЖ» бутылки и стулья.

Встреча между командами в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро».

В группе F, где помимо «Милана» и «ПСЖ» выступают дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл», итальянский клуб после трех матчей занимает последнее место. Парижане лидируют с шестью очками в активе. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Милан» со счетом 3:0.