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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем ЛЧ

Около пятидесяти болельщиков «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем четвертого тура в Лиге чемпионов, сообщает Corriere della Sera.

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Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября в районе Навилья в Милане. Фанаты «Милана» использовали петарды и дымовые шашки. Также, они бросали в болельщиков «ПСЖ» бутылки и стулья.

Встреча между командами в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро».

В группе F, где помимо «Милана» и «ПСЖ» выступают дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл», итальянский клуб после трех матчей занимает последнее место. Парижане лидируют с шестью очками в активе. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Милан» со счетом 3:0.

Лига чемпионов 2023/2024
Группа F, 7.11.2023, 23:00

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 Болельщики «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем ЛЧ
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