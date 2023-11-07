Болельщики «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем ЛЧ
Около пятидесяти болельщиков «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем четвертого тура в Лиге чемпионов, сообщает Corriere della Sera.
Милан
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
Около пятидесяти болельщиков «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем четвертого тура в Лиге чемпионов, сообщает Corriere della Sera.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября в районе Навилья в Милане. Фанаты «Милана» использовали петарды и дымовые шашки. Также, они бросали в болельщиков «ПСЖ» бутылки и стулья.
Встреча между командами в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро».
В группе F, где помимо «Милана» и «ПСЖ» выступают дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл», итальянский клуб после трех матчей занимает последнее место. Парижане лидируют с шестью очками в активе. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Милан» со счетом 3:0.