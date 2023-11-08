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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави прокомментировал сенсационное поражение от «Шахтера»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Marca.

Шахтер
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Источник: Reuters

«Мы провели не очень хороший матч. Мы давали создавать моменты, нам было некомфортно на поле. “Шахтер” хорошо защищался и умело действовал в переходных фазах. Мы не можем опускать руки. Мы провели два плохих матча, поражение заслуженное. Когда мы начнем играть хорошо и добиваться хороших результатов, уверенность к нам вернется.

Мы два года не выходили в плей-офф Лиги чемпионов и сегодня упустили возможность наконец это сделать. Это произошло в самый неподходящий момент. Требования высоки. Сегодня мы не имели права оступиться, но оступились

Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы. Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать. Все зависит от нас, следующий матч в ЛЧ — против “Порту” дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф. Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок.

Думаю, мы в целом неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.

Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка. Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», — сказал Хави.

«Барселона» в третий раз в своей истории уступила «Шахтеру» в Лиге чемпионов. В 2004 году каталонцы уступили «горнякам» на выезде (0:2), а в 2008 году — дома (2:3).

После четырех туров «Барселона» с девятью набранными очками возглавляет группу H, опережая «Порту» по дополнительным показателям. На счету «Шахтера» шесть набранных баллов. В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Порту». Матч состоится 28 ноября.

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1:0
Первый тайм: 1:0
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