Хави прокомментировал сенсационное поражение от «Шахтера»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Marca.
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Marca.
«Мы провели не очень хороший матч. Мы давали создавать моменты, нам было некомфортно на поле. “Шахтер” хорошо защищался и умело действовал в переходных фазах. Мы не можем опускать руки. Мы провели два плохих матча, поражение заслуженное. Когда мы начнем играть хорошо и добиваться хороших результатов, уверенность к нам вернется.
Мы два года не выходили в плей-офф Лиги чемпионов и сегодня упустили возможность наконец это сделать. Это произошло в самый неподходящий момент. Требования высоки. Сегодня мы не имели права оступиться, но оступились
Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы. Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать. Все зависит от нас, следующий матч в ЛЧ — против “Порту” дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф. Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок.
Думаю, мы в целом неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.
Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка. Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», — сказал Хави.
«Барселона» в третий раз в своей истории уступила «Шахтеру» в Лиге чемпионов. В 2004 году каталонцы уступили «горнякам» на выезде (0:2), а в 2008 году — дома (2:3).
После четырех туров «Барселона» с девятью набранными очками возглавляет группу H, опережая «Порту» по дополнительным показателям. На счету «Шахтера» шесть набранных баллов. В следующем туре «Барселона» дома сыграет с «Порту». Матч состоится 28 ноября.