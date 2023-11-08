Хави прокомментировал сенсационное поражение от «Шахтера»

«Мы провели не очень хороший матч. Мы давали создавать моменты, нам было некомфортно на поле. “Шахтер” хорошо защищался и умело действовал в переходных фазах. Мы не можем опускать руки. Мы провели два плохих матча, поражение заслуженное. Когда мы начнем играть хорошо и добиваться хороших результатов, уверенность к нам вернется.



Мы два года не выходили в плей-офф Лиги чемпионов и сегодня упустили возможность наконец это сделать. Это произошло в самый неподходящий момент. Требования высоки. Сегодня мы не имели права оступиться, но оступились



Мы достигли низшей точки с точки зрения игры, потерь, работы с мячом, атакующих действий. Это один из худших матчей за последние годы. Мы в плохой ситуации, надо это признать. Грустно, но нужно продолжать работать. Все зависит от нас, следующий матч в ЛЧ — против “Порту” дома. Тогда мы математически можем добиться выхода в плей-офф. Еще недавно мы играли хорошо. Это вопрос психологии. У нас появился блок.



Думаю, мы в целом неправильно делаем различные вещи. Мы пропускаем слишком много, потому что недостаточно внимательны. И давление после поражений не такое, каким должно быть. Такие детали сказываются на столь высоком уровне. Мне, как тренеру, предстоит работа, и игроки тоже должны взять ответственность на себя.



Игрокам нужно вернуть уверенность в себе, тот динамизм, с которым мы играли до недавнего времени. Мы должны признать, что находимся в состоянии небольшого спада. Нужна перезагрузка. Плюс в том, что ничего еще не потеряно. И мы зависим во многом от самих себя, это самое радостное», — сказал Хави.