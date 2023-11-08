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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски выдал худшую безголевую серию за 12 лет

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски продлил свою безголевую серию до шести матчей, что является его худшим личным результатом с 2011 года. Об этом сообщает Opta.

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Источник: Reuters

Последний раз 35-летний нападающий забивал за каталонцев 23 сентября в домашней игре чемпионата Испании против «Сельты» (3:2).

С тех пор Левандовски не смог отличиться в играх Ла Лиги против «Мальорки» (2:2), «Севильи» (1:0), мадридского «Реала» (1:2), «Реал Сосьедад» (1:0), а также в матчах Лиги чемпионов против «Порту» (2:0) и «Шахтера» (0:1).

Последний раз Левандовски так долго не забивал в своем первом сезоне в дортмундской «Боруссии». В период с декабря 2010 по февраль 2011 года поляк не мог забить на протяжении 10 матчей.

Левандовски перешел в «Барселону» летом 2022 года из «Баварии» за 45 млн евро. За каталонский клуб нападающий провел 59 матчей, в которых забил 39 мячей и сделал 12 результативных передач.

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