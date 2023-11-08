Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=74b58b1e89aad322&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239707" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Португалец отметился забитым мячом на 91-й минуте домашнего матча четвертого тура группового этапа против «Антверпена» (2:0). Он забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней.

Пепе на два с половиной года превзошел предыдущего рекордсмена, экс-нападающего «Ромы» Франческо Тотти, который в ноябре 2014 года забил в ворота московского ЦСКА (1:1) в возрасте 38 лет и 59 дней.

«Во-первых, это особенный день, потому что это был день рождения моей матери. Я ей сказал: “я забью гол для тебя!” Такое достижение в этом возрасте — это невероятно. Я много работал для этого», — сказал Пепе после матча.

На прошлой игровой неделе Лиги чемпионов Пепе побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Уэйра, став самым возрастным полевым игроком в истории турнира. Примечательно, что это достижение было также установлено в игре против «Антверпена» (4:1).

Пепе дебютировал в Лиге чемпионов за «Порту» в сентябре 2004 года в матче против московского ЦСКА (0:0). Всего на счету 40-летнего португальца 116 матчей в турнире, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.