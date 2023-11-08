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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов

Защитник «Порту» Пепе установил рекорд Лиги чемпионов, став самым возрастным автором гола в истории турнира. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Порту
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Португалец отметился забитым мячом на 91-й минуте домашнего матча четвертого тура группового этапа против «Антверпена» (2:0). Он забил гол в возрасте 40 лет и 254 дней.

Пепе на два с половиной года превзошел предыдущего рекордсмена, экс-нападающего «Ромы» Франческо Тотти, который в ноябре 2014 года забил в ворота московского ЦСКА (1:1) в возрасте 38 лет и 59 дней.

«Во-первых, это особенный день, потому что это был день рождения моей матери. Я ей сказал: “я забью гол для тебя!” Такое достижение в этом возрасте — это невероятно. Я много работал для этого», — сказал Пепе после матча.

На прошлой игровой неделе Лиги чемпионов Пепе побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Уэйра, став самым возрастным полевым игроком в истории турнира. Примечательно, что это достижение было также установлено в игре против «Антверпена» (4:1).

Пепе дебютировал в Лиге чемпионов за «Порту» в сентябре 2004 года в матче против московского ЦСКА (0:0). Всего на счету 40-летнего португальца 116 матчей в турнире, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

После победой над «Антверпеном» «Порту» сравнялся по набранным очкам с лидером группы «Барселоной». В следующем туре «Порту» и «Барселона» сыграют между собой в Испании. Матч состоится 28 ноября.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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