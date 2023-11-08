Фанаты «Милана» забросали вратаря «ПСЖ» фальшивыми купюрами
Болельщики «Милана» забросали фальшивыми купюрами вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Болельщики «Милана» забросали фальшивыми купюрами вратаря «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Итальянский вратарь является воспитанником «Милана» и выступал за основную команду на протяжении шести лет. В 2021 году Доннарумма отказался от нового контракта с клубом и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», вызвав тем самым недовольство болельщиков «россонери».
Это было первое возвращение чемпиона Европы в составе сборной Италии на «Сан-Сиро» с момента его перехода в парижский клуб. У входа на стадион болельщики «Милана» раздавали ящики с фальшивыми долларовыми купюрами.
На них вместо лица американского президента было изображение Доннаруммы, вместо имени было написано «Долларумма», а вместо номинала было указано число 71, которое в Неаполе означает «человек без ценностей». Доннарумма родился в пригороде Неаполя и начинал свою карьеру в академии «Наполи».
Помимо акции с фальшивыми купюрами, на которых было изображено лицо вратаря, фанаты также вывесили на трибунах несколько баннеров оскорбительного содержания.
Матч закончился победой «Милана» (2:1), при этом первый мяч в этой встрече Доннарумма пропустил после удара нападающего хозяев Рафаэла Леау в падении через себя.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. На счету 24-летнего вратаря 86 матчей за парижский клуб, пропустив в общей сложности 88 мячей.