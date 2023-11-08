Фанаты «Милана» забросали вратаря «ПСЖ» фальшивыми купюрами

Итальянский вратарь является воспитанником «Милана» и выступал за основную команду на протяжении шести лет. В 2021 году Доннарумма отказался от нового контракта с клубом и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», вызвав тем самым недовольство болельщиков «россонери».

Это было первое возвращение чемпиона Европы в составе сборной Италии на «Сан-Сиро» с момента его перехода в парижский клуб. У входа на стадион болельщики «Милана» раздавали ящики с фальшивыми долларовыми купюрами.

На них вместо лица американского президента было изображение Доннаруммы, вместо имени было написано «Долларумма», а вместо номинала было указано число 71, которое в Неаполе означает «человек без ценностей». Доннарумма родился в пригороде Неаполя и начинал свою карьеру в академии «Наполи».

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Помимо акции с фальшивыми купюрами, на которых было изображено лицо вратаря, фанаты также вывесили на трибунах несколько баннеров оскорбительного содержания.

Матч закончился победой «Милана» (2:1), при этом первый мяч в этой встрече Доннарумма пропустил после удара нападающего хозяев Рафаэла Леау в падении через себя.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6fb54f5fc278c339&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239709" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.