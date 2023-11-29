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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (3:2) установил два новых рекорда турнира. Об этом сообщает ESPN.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

В прошедшем матче 23-летний норвежец отметился забитым мячом, который стал для него 40-м в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось всего 35 матчей, что является новым рекордом турнира. Ранее рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою, забившему 40 мячей за 45 матчей.

Кроме того, Холанд побил рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забивавшим 40 голов в Лиге чемпионов. Этой отметки норвежец достиг в возрасте 23 лет и 130 дней.

Гол в ворота «РБ Лейпциг» стал для Холанда 50-м в этом году за клуб и сборную, что также является лучшим результатом. Норвежец опередил нападающего «Баварии» и сборной Англии Харри Кейна, на счету которого 49 мячей.

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Манчестер Сити
3:2
Первый тайм: 0:2
РБ Лейпциг
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