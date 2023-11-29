Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов

В прошедшем матче 23-летний норвежец отметился забитым мячом, который стал для него 40-м в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось всего 35 матчей, что является новым рекордом турнира. Ранее рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою, забившему 40 мячей за 45 матчей.

Кроме того, Холанд побил рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и стал самым молодым игроком, забивавшим 40 голов в Лиге чемпионов. Этой отметки норвежец достиг в возрасте 23 лет и 130 дней.