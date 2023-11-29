«Барселона» впервые после ухода Месси вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В предыдущий раз каталонцы выходили в плей-офф турнира в сезоне-2020/21 — в последний сезон Лионеля Месси в команде. Тогда «Барселона» в ⅛ финала по сумме двух матчей уступила «Пари Сен-Жермен» (1:4, 1:1). Спустя несколько месяцев Месси покинул «Барселону» и подписал контракт с «ПСЖ».

Последние два сезона «Барселона» занимала третье место на групповом этапе и отправлялась в плей-офф Лиги Европы. В сезоне 2021/22 каталонцы дошли до четвертьфинала турнира, где уступили «Айнтрахту» (1:1, 2:3), а в прошлом сезоне команда вылетела уже в 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2).