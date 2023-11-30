УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока пятого тура ЛЧ

Мариу оформил хет-трик в матче против «Интера» (3:3). Иммобиле отметился дублем в игре против «Селтика» (2:0). У Фодена гол и две результативные передачи в матче против «РБ Лейпциг» (3:2). Зиеш записал на свой счет гол и результативную передачу в игре против «Манчестер Юнайтед» (3:3).