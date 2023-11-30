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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока пятого тура ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 5-го тура Лиги чемпионов.

Галатасарай
Лацио
Манчестер Сити
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Источник: AP 2023

В число номинантов вошли полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш, нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу.

Мариу оформил хет-трик в матче против «Интера» (3:3). Иммобиле отметился дублем в игре против «Селтика» (2:0). У Фодена гол и две результативные передачи в матче против «РБ Лейпциг» (3:2). Зиеш записал на свой счет гол и результативную передачу в игре против «Манчестер Юнайтед» (3:3).

По итогам первых четырех игровых недель в Лиге чемпионов лучшими игроками были признаны вингер «Порту» Галено, нападающий «Атлетико» Альваро Мората, нападающий «Порту» Эванилсон и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

В список номинантов на лучший гол недели вошли нападающий «Реала» Родриго, полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, нападающий «Галатасарая» Керем Актюркоглу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Лучший игрок и лучший гол недели будут определены путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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