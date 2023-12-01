Стало известно имя лучшего игрока пятого тура ЛЧ
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Итальянский форвард стал автором дубля в ворота шотландского «Селтика», матч с которым завершился со счетом 2:0. Иммобиле забил на 82-й и 85-й минуте встречи.
В число номинантов также вошли полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу.
Мариу оформил хет-трик в матче против «Интера» (3:3). У Фодена гол и две результативные передачи в матче против «РБ Лейпциг» (3:2). Зиеш записал на свой счет гол и результативную передачу в игре против «Манчестер Юнайтед» (3:3).
По итогам первых четырех игровых недель в Лиге чемпионов лучшими игроками были признаны полузащитник «Порту» Галено, нападающий «Атлетико» Альваро Мората, нападающий «Порту» Эванилсон и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.