Стало известно имя лучшего игрока пятого тура ЛЧ

Итальянский форвард стал автором дубля в ворота шотландского «Селтика», матч с которым завершился со счетом 2:0. Иммобиле забил на 82-й и 85-й минуте встречи.

В число номинантов также вошли полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш, полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден и полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу.

Мариу оформил хет-трик в матче против «Интера» (3:3). У Фодена гол и две результативные передачи в матче против «РБ Лейпциг» (3:2). Зиеш записал на свой счет гол и результативную передачу в игре против «Манчестер Юнайтед» (3:3).