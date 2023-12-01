Моуринью остался недоволен игроками после матча Лиги Европы

«Рома» сыграла вничью с «Серветтом» 1:1. Нападающий римлян Ромелу Лукаку забил четвертый гол в текущем розыгрыше ЛЕ. Во втором тайме команда Моуринью пропустила гол на 50-й минуте. Итальянцы пробились в плей-офф турнира, но в какой раунд выйдут — ⅛ или 1/16 финала станет известно после 6-го тура, который пройдет 14 декабря.

— Это был напряженный матч, в котором обе стороны достойно противостояли друг другу. Вы, должно быть, разочарованы теми тремя моментами, которые упустили

— Это были важные моменты, но то, что произошло в начале второго тайма, тоже было важно — и это то, что продолжает происходить. Жаль, что у нас не было камеры в раздевалке в перерыве, потому что я всегда вдалбливаю им это. Я предупреждаю их о том, что нужно выходить серьезно на второй тайм против команды, которая проигрывает 0:1 дома, она же играет при своих болельщиках. Мы слишком легкомысленно отнеслись к этому моменту игры. Есть игроки, которые упустили еще одну возможность.

— Уссем Ауар?

— Нет, я говорю не об Ауаре, а об игроках в целом. Когда игроки выходят со скамейки в Серии А, у них всегда правильный настрой, хорошая концентрация, но в этих европейских матчах, особенно вдали от дома, кажется, что люди, которые начинают со скамейки и которые не привыкли начинать со скамейки, делают это с неправильным настроем. Это не помогает команде.

Я не думаю, что попадание в плей-офф — это катастрофа. Очевидно, что будет трудно, но это мотивирует играть против большой команды, выбывшей из Лиги чемпионов. У нас будет еще один большой европейский вечер на переполненном «Олимпико», и наши болельщики будут очень рады этому. Я не собираюсь делать драму из этого второго места. Я думаю, драма в том, что некоторые люди упустили свою возможность, играя с таким настроем, — приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.

В шестом туре Лиги Европы «Рома» примет молдавский «Шериф». Команда занимает вторую строчку в группе G, набрав 10 очков, а «Шериф» располагается на последнем месте.

В прошлом сезоне «Рома» вышла в финал Лиги Европы, где уступила «Севилье» в серии пенальти.