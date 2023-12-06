Саудовская Аравия может выкупить Лигу чемпионов в 2024 году

По мнению экспертов датского инвестиционного банка, в следующем году цены нефти может увеличиться до 150 долларов за баррель, что приведет к дальнейшему укреплению позиций Саудовской Аравии. Это может привести к тому, что страна решит приобрести главный еврокубковый турнир — Лигу чемпионов УЕФА.

«Радикальная реструктуризация экономики Саудовской Аравии, направленная на отказ от зависимости от доходов от нефти и превращение её в центр туризма, отдыха и развлечений, получает дополнительный импульс от стремительного роста цен на нефть, которые достигнут $ 150 (€ 139) за баррель при условиях высокого спроса.



Если зеленая трансформация начнет сходить на нет на фоне роста цен. А также с учётом того, что организация ОПЕК+ сохраняет твёрдый контроль над предложением. Саудовская Аравия видит прекрасную возможность при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА) предпринять успешную попытку купить Лигу чемпионов УЕФА, один из самых престижных футбольных турниров в мире», — говорится в прогнозе Saxo Bank.