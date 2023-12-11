СМИ: УЕФА готовит «заговор» с целью оставить Чеферина у власти
По нынешнему уставу словенец Александер Чеферин должен уйти с поста президента УЕФА в 2027 году.
По нынешнему уставу словенец Александер Чеферин должен уйти с поста президента УЕФА в 2027 году.
Как сообщает Daily Mail, попытки Чеферина остаться во главе УЕФА на четвертый срок подряд вызвали несогласие в руководстве организации.
Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году после того, как по коррупционному делу с поста президента был отстранен Мишель Платини. Словенец был дважды переизбран — в 2019-м и 2023 годах.
УЕФА внес на рассмотрение поправки в устав, которые не будут учитывать срок с 2016 по 2019 год, и позволит Чеферину переизбраться до 2031 года. Выступивший против таких поправок бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл считает, что это вернет УЕФА к «плохим» временам Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. По данным источника, еще несколько членов исполкома выразили обеспокоенность предложенными изменениями.
Аналогичная ситуация в прошлом году была и с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который возглавляет международную федерацию с 2016 года. На заседании совета ФИФА во время чемпионата мира в Катаре было принято решение не засчитывать ему первые три года на посту как полноценный срок, в связи с чем он также может сохранить за собой должность до 2031 года.
Бывший глава УЕФА Платини заявил, что Чеферин и Инфантино «узурпировали свои посты» и вся их политика сводится только к зарабатыванию денег за счет увеличения числа матчей на турнирах.