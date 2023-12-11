Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
10.12
Рома
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
10.12
Лорьян
Марсель
24
Футбол. Зарубежный
10.12
Барселона
Жирона
24
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
29.11
Бавария
Копенгаген
00
29.11
Арсенал
Ланс
60
29.11
Реал
Наполи
42
29.11
Брага
Унион Б
11
29.11
Бенфика
Интер
33
29.11
Реал Сосьедад
Зальцбург
00
29.11
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
33
29.11
Севилья
ПСВ
23
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: УЕФА готовит «заговор» с целью оставить Чеферина у власти

По нынешнему уставу словенец Александер Чеферин должен уйти с поста президента УЕФА в 2027 году.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, попытки Чеферина остаться во главе УЕФА на четвертый срок подряд вызвали несогласие в руководстве организации.

Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году после того, как по коррупционному делу с поста президента был отстранен Мишель Платини. Словенец был дважды переизбран — в 2019-м и 2023 годах.

УЕФА внес на рассмотрение поправки в устав, которые не будут учитывать срок с 2016 по 2019 год, и позволит Чеферину переизбраться до 2031 года. Выступивший против таких поправок бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл считает, что это вернет УЕФА к «плохим» временам Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. По данным источника, еще несколько членов исполкома выразили обеспокоенность предложенными изменениями.

Аналогичная ситуация в прошлом году была и с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который возглавляет международную федерацию с 2016 года. На заседании совета ФИФА во время чемпионата мира в Катаре было принято решение не засчитывать ему первые три года на посту как полноценный срок, в связи с чем он также может сохранить за собой должность до 2031 года.

Бывший глава УЕФА Платини заявил, что Чеферин и Инфантино «узурпировали свои посты» и вся их политика сводится только к зарабатыванию денег за счет увеличения числа матчей на турнирах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: УЕФА готовит «заговор» с целью оставить Чеферина у власти
Геннадий Орлов объяснил, в чем «Краснодар» превзошел «Зенит»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь