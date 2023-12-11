СМИ: УЕФА готовит «заговор» с целью оставить Чеферина у власти

Как сообщает Daily Mail, попытки Чеферина остаться во главе УЕФА на четвертый срок подряд вызвали несогласие в руководстве организации.

Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году после того, как по коррупционному делу с поста президента был отстранен Мишель Платини. Словенец был дважды переизбран — в 2019-м и 2023 годах.

УЕФА внес на рассмотрение поправки в устав, которые не будут учитывать срок с 2016 по 2019 год, и позволит Чеферину переизбраться до 2031 года. Выступивший против таких поправок бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл считает, что это вернет УЕФА к «плохим» временам Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. По данным источника, еще несколько членов исполкома выразили обеспокоенность предложенными изменениями.

Аналогичная ситуация в прошлом году была и с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который возглавляет международную федерацию с 2016 года. На заседании совета ФИФА во время чемпионата мира в Катаре было принято решение не засчитывать ему первые три года на посту как полноценный срок, в связи с чем он также может сохранить за собой должность до 2031 года.