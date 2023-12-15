Стало известно имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Полузащитник футбольного клуба «Порту» Галено признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте турнира.
Полузащитник футбольного клуба «Порту» Галено признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте турнира.
26-летний Галено оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Шахтера», в котором португальская команда одержала победу со счетом 5:3.
Также на награду претендовали Анхель Ди Мария из португальской «Бенфики», Хоселу выступающий за мадридский «Реал», и Самуэль Лино из «Атлетико».
В Лиге Европы игроком недели признан Велько Бирманчевич из чешской «Спарты». Футболист оформил дубль в матче шестого тура группового этапа ЛЕ против кипрского «Ариса», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин (3:1).
«Порту» занял второе место в группе Н и вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. 18 декабря, в понедельник, пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24 в швейцарском городе Ньон. Команды узнают соперников по стадии ⅛ финала турнира.