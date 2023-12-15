Стало известно имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

26-летний Галено оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Шахтера», в котором португальская команда одержала победу со счетом 5:3.

Также на награду претендовали Анхель Ди Мария из португальской «Бенфики», Хоселу выступающий за мадридский «Реал», и Самуэль Лино из «Атлетико».

В Лиге Европы игроком недели признан Велько Бирманчевич из чешской «Спарты». Футболист оформил дубль в матче шестого тура группового этапа ЛЕ против кипрского «Ариса», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин (3:1).