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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
19:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник футбольного клуба «Порту» Галено признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте турнира.

ПортуЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

26-летний Галено оформил дубль и сделал две результативные передачи в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против украинского «Шахтера», в котором португальская команда одержала победу со счетом 5:3.

Также на награду претендовали Анхель Ди Мария из португальской «Бенфики», Хоселу выступающий за мадридский «Реал», и Самуэль Лино из «Атлетико».

В Лиге Европы игроком недели признан Велько Бирманчевич из чешской «Спарты». Футболист оформил дубль в матче шестого тура группового этапа ЛЕ против кипрского «Ариса», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин (3:1).

«Порту» занял второе место в группе Н и вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. 18 декабря, в понедельник, пройдет жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24 в швейцарском городе Ньон. Команды узнают соперников по стадии ⅛ финала турнира.

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