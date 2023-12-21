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19:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава Суперлиги назвал минусы еврокубков УЕФА

Генеральный директор компании А22 Sports Management, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт обозначил минусы международных турниров под эгидой УЕФА.

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Источник: Reuters

«В нашем обсуждении с клубами мы выявили две вещи. Первое: команды могут невероятно выступать на европейском уровне, но в то же время могут не попасть в тот же турнир в следующем году. Это нечестно и не соотносится с принципами спортивных заслуг.

Второе: клубы не могут брать на себя обязательства перед игроками, инфраструктурой, потому что они не могут полагаться на доходы из Европы. Из-за этого они не могут в равной степени соревноваться, потому что экономический разрыв между клубами огромен», — сказал Бернд Райхарт на презентации турнира.

Сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Также уже представлен предварительный формат проведения турнира.

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