Глава Суперлиги назвал минусы еврокубков УЕФА
Генеральный директор компании А22 Sports Management, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт обозначил минусы международных турниров под эгидой УЕФА.
Генеральный директор компании А22 Sports Management, которая занимается созданием Суперлиги, Бернд Райхарт обозначил минусы международных турниров под эгидой УЕФА.
«В нашем обсуждении с клубами мы выявили две вещи. Первое: команды могут невероятно выступать на европейском уровне, но в то же время могут не попасть в тот же турнир в следующем году. Это нечестно и не соотносится с принципами спортивных заслуг.
Второе: клубы не могут брать на себя обязательства перед игроками, инфраструктурой, потому что они не могут полагаться на доходы из Европы. Из-за этого они не могут в равной степени соревноваться, потому что экономический разрыв между клубами огромен», — сказал Бернд Райхарт на презентации турнира.
Сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Также уже представлен предварительный формат проведения турнира.