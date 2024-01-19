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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
19:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Форвард саудовского «Аль-Насра» оценил шансы команд в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

Манчестер Сити
Реал
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос, какие клубы имеют наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

«У “Манчестер Сити” хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов. Фавориты? “Манчестер Сити”, мадридский “Реал”, “Бавария”, — приводит в соцсетях слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 английский клуб обыграл итальянский «Интер» со счетом 1:0. Это первая победа в самом престижном еврокубке для «горожан».

В ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 «Манчестер Сити» встретится с датским «Копенгагеном». Мадридскому «Реалу» будет противостоять немецкий «РБ Лейпциг», а мюнхенская «Бавария» сыграет с римским «Лацио». Первые матчи состоятся 13—14 февраля, ответные — 5—6 марта.

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