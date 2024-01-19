Криштиану Роналду назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос, какие клубы имеют наибольшие шансы на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

«У “Манчестер Сити” хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов. Фавориты? “Манчестер Сити”, мадридский “Реал”, “Бавария”, — приводит в соцсетях слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 английский клуб обыграл итальянский «Интер» со счетом 1:0. Это первая победа в самом престижном еврокубке для «горожан».