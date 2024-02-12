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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов

УЕФА представил мяч, которым будут играть в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте спортивной организации.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: UEFA.com

Мяч назвали Pro Ball London, дизайн посвящен городу-организатору финального матча — Лондону, где 1 июня на стадионе «Уэмбли» пройдет решающая встреча. Графика на мяче изображает двух ревущих львов, сражающихся среди звезд. Лев символизирует богатую историю и культуру Великобритании и ее столицы, а также олицетворяет храбрость и силу игроков и величие самого желанного трофея европейского клубного футбола.

Плей-офф Лиги чемпионов начнется 13 февраля с матчей между «Копенгагеном» и действующим обладателем трофея «Манчестер Сити», а также «Лейпцигом» и мадридским «Реалом».

Рекордсменом по числу выигранных титулов является «Реал», побеждавший в турнире 14 раз.

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УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов
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