УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов

Мяч назвали Pro Ball London, дизайн посвящен городу-организатору финального матча — Лондону, где 1 июня на стадионе «Уэмбли» пройдет решающая встреча. Графика на мяче изображает двух ревущих львов, сражающихся среди звезд. Лев символизирует богатую историю и культуру Великобритании и ее столицы, а также олицетворяет храбрость и силу игроков и величие самого желанного трофея европейского клубного футбола.