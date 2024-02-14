Анчелотти: «Реал» мог забить больше. Нам было трудно
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Лейпциге во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба. Единственный мяч на 48-й минуте забил Браим Диас. Ответная игра пройдет в Мадриде 6 марта.
"Нам было трудно, все так и было. Начало первого и второго таймов было сложным для обеих команд. Это был непростой матч. У нас было много хороших моментов, мы хорошо защищались, несмотря на потери. Мы были опасны в переходных эпизодах. Мы могли забить больше, но могли и сыграть вничью.
Преимущество небольшое. Ни у кого из нас не было мысли, что можно решить исход противостояния здесь. Это хороший результат, но осталось еще 90 минут на нашем стадионе, и все будет по-другому", — приводит слова Анчелотти Marca.
Также Анчелотти оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина, который повторил достижение основного вратаря мадридцев Тибо Куртуа. Лунин совершил 9 сэйвов. С момента сбора статистики только один вратарь «Реала» делал 9 сэйвов в матче ЛЧ, при этом сыгравшим на ноль — Тибо Куртуа в финале 2022 года с «Ливерпулем».
«Лунин провел великолепный матч, лучший матч. С игровым временем к нему приходит уверенность», — цитирует Анчелотти Marca.
В августе 2023 года Куртуа порвал крестообразную связку колена. Его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года.