УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Диас стал автором единственного мяча в матче против «Лейпцига» (1:0), Мбаппе забил победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (2:0), а де Брейне записал на свой счет гол и результативную передачу в матче с «Копенгагеном» (3:1). Гендузи в игре с «Баварией» (1:0) не сумел отличиться результативными действиями.