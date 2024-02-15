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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА назвала четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей ⅛ финала.

Реал
Лацио
ПСЖ
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В число номинантов вошли полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи, нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне.

Диас стал автором единственного мяча в матче против «Лейпцига» (1:0), Мбаппе забил победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (2:0), а де Брейне записал на свой счет гол и результативную передачу в матче с «Копенгагеном» (3:1). Гендузи в игре с «Баварией» (1:0) не сумел отличиться результативными действиями.

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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