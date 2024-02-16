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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Де Брейне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Де Брейне забил гол и отдал результативную передачу в первом матче ⅛ финала ЛЧ с «Копенгагеном». «Манчестер Сити» победил в этой встрече со счетом 3:1.

Кевин де Брейне недавно вернулся на поле после травмы, которую получил 11 августа 2023 года, в матче 1-го тура АПЛ с «Бернли».

Бельгийский полузащитник перешел в команду из «Вольфсбурга» в 2015 году. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2025 года.

Ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет в Манчестере 6 марта.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов, в прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы в финале обыграла «Интер» со счетом 1:0.

Копенгаген
1:3
Первый тайм: 1:2
Манчестер Сити
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