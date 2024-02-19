События недели. Возвращение ЛЧ, 836-й гол Овечкина, UFC 298, ЧМ по биатлону
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
«Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима Диаса (1:0), «Манчестер Сити» был сильнее хозяев в Копенгагене (3:1). «Бавария» в меньшинстве уступила в гостях «Лацио» (0:1), а «ПСЖ» дома справился с «Реал Сосьедадом» (2:0). Арсен Захарян вышел на 66-й минуте.
«Ливерпуль» и «Арсенал» в 25-м туре АПЛ нанесли соперникам крупные поражения, а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) и утратил лидерство в чемпионате по потерянным очкам.
«Барселона» сумела добыть три очка в Виго, забив «Сельте» на 97-й минуте. «Реал», как и в первом круге, сыграл вничью с «Райо». «Жирона» может в понедельник в Бильбао сократить расстояние до лидеров из Мадрида.
«Бавария» вновь проиграла, на сей раз «Бохуму» со счетом 2:3. Отставание от «Байера» выросло уже до 8 очков.
«Монако» без пропускавшего матч из-за перебора карточек Головина уступило «Тулузе». «Брест» в конце матча с «Марселем» вырвал победу и сенсационно взобрался на вторую строчку турнирной таблицы. «ПСЖ» лидирует в чемпионате c 13-очковым отрывом.
«Рома» разгромила «Фрозиноне» благодаря голам двух экс-игроков «Зенита» — Сердара Азмуна и Леандро Паредеса. «Аталанта» Алексея Миранчука дома разгромила «Сассуоло» (3:0). Россиянин вышел с первых минут.
Александр Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра — через 12 секунд после начала матча с АЕЛ. На 6-й минуте российский форвард уже оформил дубль.
Квинси Промес приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ранее нидерландец был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата. Таким образом, общий тюремный срок Промеса составляет семь с половиной лет. Прокуратура Нидерландов объявила футболиста в международный розыск.
Овечкин забил «Колорадо» в шестом матче подряд — теперь на счету россиянина 836 шайб, до рекорда Гретцки осталось 58 голов. Никита Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров нынешнего сезона. Артемий Панарин — в пятерке лучших бомбардиров. Четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ.
Илия Топурия нокаутировал Алекса Волкановски и стал чемпионом полулегкого веса, грузин Мераб Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо единогласным решением судей, Энтони Эрнандес победил Романа Копылова удушающим приемом.
Биатлонисты из Франции стали победителями в общем зачете. Йоханнес Бе ни разу не победил в эстафетах, но завоевал три индивидуальные золотые медали, став 20-кратным чемпионом мира. По количеству побед на ЧМ Бе-младший догнал легендарного соотечественника Оле Эйнара Бьорндалена. Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев показал лучший результат в истории страны на мировых первенствах.