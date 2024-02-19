События недели. Возвращение ЛЧ, 836-й гол Овечкина, UFC 298, ЧМ по биатлону

Прошли первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Лейпциг» на выезде благодаря голу Браима Диаса (1:0), «Манчестер Сити» был сильнее хозяев в Копенгагене (3:1). «Бавария» в меньшинстве уступила в гостях «Лацио» (0:1), а «ПСЖ» дома справился с «Реал Сосьедадом» (2:0). Арсен Захарян вышел на 66-й минуте.

Ничьи «Реала» и «Ман Сити», «Байер» увеличивает отрыв от «Баварии»

«Ливерпуль» и «Арсенал» в 25-м туре АПЛ нанесли соперникам крупные поражения, а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1) и утратил лидерство в чемпионате по потерянным очкам.

«Барселона» сумела добыть три очка в Виго, забив «Сельте» на 97-й минуте. «Реал», как и в первом круге, сыграл вничью с «Райо». «Жирона» может в понедельник в Бильбао сократить расстояние до лидеров из Мадрида.

«Бавария» вновь проиграла, на сей раз «Бохуму» со счетом 2:3. Отставание от «Байера» выросло уже до 8 очков.

«Монако» без пропускавшего матч из-за перебора карточек Головина уступило «Тулузе». «Брест» в конце матча с «Марселем» вырвал победу и сенсационно взобрался на вторую строчку турнирной таблицы. «ПСЖ» лидирует в чемпионате c 13-очковым отрывом.

«Рома» разгромила «Фрозиноне» благодаря голам двух экс-игроков «Зенита» — Сердара Азмуна и Леандро Паредеса. «Аталанта» Алексея Миранчука дома разгромила «Сассуоло» (3:0). Россиянин вышел с первых минут.

Александр Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра — через 12 секунд после начала матча с АЕЛ. На 6-й минуте российский форвард уже оформил дубль.

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