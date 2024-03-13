ЕС запретил использовать название «Суперлига» из-за Дании
Датская Суперлига зарегистрировала свое название в качестве товарного знака.
Датская Суперлига зарегистрировала свое название в качестве товарного знака.
Как сообщает The Telegraph, ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза признало, что новая Суперлига будет нарушать авторские права датчан.
По данным источника, теперь организации запрещено использовать бренд The Super League и впоследствии ей придется придумать другое название.
Главной причиной отказа послужило сходство с названием датского чемпионата (Superligaen), зарегистрировавшего наименование в качестве товарного знака. По мнению организации, в случае одобрения, у нового футбольного турнира появятся дополнительные преимущества перед датским чемпионатом с похожим названием.
Впервые о создании Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года. Первыми членами организации стали 12 европейских топ-клубов. ФИФА и УЕФА выступили с жесткой критикой идеи нового турнира и пригрозили клубам-участникам серьезными санкциями.
В декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира. Однако под давлением национальных федераций большинство клубов публично отказалось от участия в проекте. На данный момент идею Суперлиги активно поддерживают только «Барселона» и мадридский «Реал».
Организаторы Суперлиги планируют запустить новый турнир осенью 2025 года.