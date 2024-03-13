ЕС запретил использовать название «Суперлига» из-за Дании

В декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира. Однако под давлением национальных федераций большинство клубов публично отказалось от участия в проекте. На данный момент идею Суперлиги активно поддерживают только «Барселона» и мадридский «Реал».