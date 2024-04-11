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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
08:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе вошел в список худших игроков матча «ПСЖ» — «Барселона»

Французское издание L'Equipe выставило оценки по итогам первого матча ¼ финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на выезде обыграла «Пари Сен-Жермен» (3:2).

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Лучшим игроком матча был признан вингер «Барселоны» Рафинья, который оформил дубль. За свой перформанс 27-летний бразилец получил восемь баллов из десяти. Худшим игроком встречи стал защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо, который получил «двойку».

Еще три футболиста «ПСЖ» получили по «тройке». В их числе лидер парижан Киллиан Мбаппе, который не нанес ни одного удара в створ ворот «Барселоны». 25-летний француз трижды бил по воротам — два его удара были заблокированы, еще один был неточным.

Оценки игроков по итогам матча «ПСЖ» — «Барселона»:

«ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма — 3, Маркиньос — 5, Лукас Эрнандес — 4, Лукас Бералдо — 2, Нуну Мендеш — 6, Витинья — 7, Ли Кан Ин — 4, Фабиан Руис — 5, Марко Асенсио — 3, Усман Дембеле — 6, Килиан Мбаппе — 3.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген — 6, Жоау Канселу — 5, Пау Кубарси — 6, Рональд Араухо — 6, Жюль Кунде — 6, Френки де Йонг — 5, Серхи Роберто — 4, Рафинья — 8, Илкай Гюндоган — 6, Ламин Ямал — 5, Роберт Левандовски — 7.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе провел девять матчей и забил шесть мячей. Больше него забил только нападающий «Баварии» Харри Кейн, на счету которого семь голов.

Ответный матч пройдет 16 апреля на «Олимпийском стадионе» в Барселоне.

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ПСЖ
2:3
Первый тайм: 0:1
Барселона
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