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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «ПСЖ» отказали в интервью каналу из-за шутки про Ямала

Футболисты и тренерский штаб «ПСЖ» и «Барселоны» отказались давать интервью испанскому Movistar после матча Лиги чемпионов из-за шутки одного из экспертов телеканала, сообщает Marca.

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Вчера, 10 апреля, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2.

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал вышел на поле в возрасте 16 лет 272 дней, став самым молодым футболистом, принявшим участие в матче поздних стадий (начиная с четвертьфинала) Лиги чемпионов.

Эксперт телеканала Movistar Герман Бургос комментировал разминку Ямала и отметил, что футболист сможет подрабатывать уличным жонглером, если его профессиональная карьера не сложится. Эту шутку не поняли и расценили как бесчувственную и даже расистскую. Игроки «ПСЖ» и «Барселоны» заявили, что не будут давать послематчевые интервью каналу.

После инцидента телеканал публично извинился за комментарии в телеэфире в адрес Ямала. Свои извинения принесли ведущий Movistar Рикардо Сьерра и сам Бургос.

В этом матче нападающий парижан Килиан Мбаппе стал самым молодым полевым игроком, достигшим отметки в 70 матчей в Лиге чемпионов. Француз добился этого в возрасте 25 лет и 112 дней. Он опередил Лионеля Месси (25 лет и 121 день в момент 70-го матча в Лиге чемпионов) и Рауля (25 лет и 125 дней).

Ответная встреча между командами пройдет в Барселоне в следующий вторник, 16 апреля.

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ПСЖ
2:3
Первый тайм: 0:1
Барселона
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