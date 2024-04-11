Игроки «ПСЖ» отказали в интервью каналу из-за шутки про Ямала
Футболисты и тренерский штаб «ПСЖ» и «Барселоны» отказались давать интервью испанскому Movistar после матча Лиги чемпионов из-за шутки одного из экспертов телеканала, сообщает Marca.
Футболисты и тренерский штаб «ПСЖ» и «Барселоны» отказались давать интервью испанскому Movistar после матча Лиги чемпионов из-за шутки одного из экспертов телеканала, сообщает Marca.
Вчера, 10 апреля, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2.
Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал вышел на поле в возрасте 16 лет 272 дней, став самым молодым футболистом, принявшим участие в матче поздних стадий (начиная с четвертьфинала) Лиги чемпионов.
Эксперт телеканала Movistar Герман Бургос комментировал разминку Ямала и отметил, что футболист сможет подрабатывать уличным жонглером, если его профессиональная карьера не сложится. Эту шутку не поняли и расценили как бесчувственную и даже расистскую. Игроки «ПСЖ» и «Барселоны» заявили, что не будут давать послематчевые интервью каналу.
После инцидента телеканал публично извинился за комментарии в телеэфире в адрес Ямала. Свои извинения принесли ведущий Movistar Рикардо Сьерра и сам Бургос.
В этом матче нападающий парижан Килиан Мбаппе стал самым молодым полевым игроком, достигшим отметки в 70 матчей в Лиге чемпионов. Француз добился этого в возрасте 25 лет и 112 дней. Он опередил Лионеля Месси (25 лет и 121 день в момент 70-го матча в Лиге чемпионов) и Рауля (25 лет и 125 дней).
Ответная встреча между командами пройдет в Барселоне в следующий вторник, 16 апреля.