Усмана Дембеле признали игроком недели в Лиге чемпионов

Как сообщает пресс-служба УЕФА, футболист «ПСЖ» Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов.

В ответном четвертьфинальном матче турнира 26-летний француз забил гол в матче с «Барселоной» (4:1). Именно из каталонского клуба Усман перешел в «ПСЖ» летом 2023 года. Успешная игра Дембеле помогла парижанам пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, где они сыграют с дортмундской «Боруссией».

На приз игроку недели также претендовали полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт, защитник «Баварии» Йозуа Киммих и центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

Игроком недели в Лиге Европы стал защитник «Аталанты» Берат Джимшити. Его клуб сумел удержать преимущество после неожиданной крупной победы над «Ливерпулем» в первом матче. Итальянский клуб уступил в ответном поединке со счетом 0:1, но уверенно контролировал игру, не позволив грозной команде Юргена Клоппа создавать опасные моменты у своих ворот. Игрок сборной Албании Джимшити выступает за команду из Бергамо с 2016 года. В полуфинале «Аталанта» сыграет с французским «Марселем».

Среди номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы также были Жордан Верету («Марсель»), Матей Коварж («Байер») и Джанлука Манчини («Рома»).