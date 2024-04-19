Эмилиано Мартинес пропустит первый матч полуфинала ЛК

Как сообщает в соцсетях Sky Sports со ссылкой на УЕФА, голкипер бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес будет дисквалифицирован на первый матч полуфинала Лиги конференций против «Олимпиакоса».

Эмилиано Мартинес получил желтую в первом четвертьфинальном матче против французского «Лилля» (2:1), а также во второй встрече (1:2), а затем еще одну во время серии пенальти (4:3). Его не удалили, потому что с 2020 года все желтые карточки, полученные в основное и дополнительное время матча, не переносятся в серию послематчевых пенальти.

Первый матч ½ финала «Астон Вилла» проведет дома 2 мая. Ответная встреча состоится 9 мая в Греции. В другом полуфинале между собой сыграют итальянская «Фиорентина» и бельгийский «Брюгге».